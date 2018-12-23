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В Чёрном море испытывают отечественный телеуправляемый подводный аппарат

Техника

Возле Геленджика испытывают телеуправляемый необитаемый подводный аппарат МСС‑3000

Геленджик, Краснодарский край, 23 декабря 2018, 15:04 — REGNUM  Заводские испытания телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) лёгкого рабочего класса МСС‑3000 производства российской компании Marine Geo Service проходят в акватории Чёрного моря возле Геленджика. Об этом сообщает пресс-служба Marine Geo Service.

МСС‑3000 предназначен для подводных работ на глубине до 3 тысяч метров. Аппарат может использоваться для осмотра подводных коммуникаций, геофизических съёмок и научных исследований.

В ходе испытаний с борта специализированного научно-исследовательского судна «Борей» комплекс будет проверен на соответствие заявленным техническим характеристикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре АО «Адмиралтейские верфи» приняло заказ на строительство аппарата для погружения в Марианскую впадину.

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