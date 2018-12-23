В телевизорах Samsung может появиться голосовой помощник Google

Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung планирует интегрировать голосовой помощник от американской компании Google в линейку телевизоров 2019 года. Об этом сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники, знакомые с планом компаний.

По данным издания, Samsung может объявить о сотрудничестве с Google на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, которая начнётся 9 января 2019 года.

Сейчас Samsung оснащает телевизоры только собственным голосовым помощником Bixby, однако возможности интеграции этого помощника с другими устройствами весьма ограничена.

Использование помощника Google позволит интегрировать телевизоры Samsung с «умными колонками», что даст возможность дистанционного управления телевизорами без встроенного микрофона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре консалтинговый центр Ad Age назвал компанию Samsung Electronics крупнейшим рекламодателем в мире. По оценкам экспертов консалтингового центра, в 2018 году Samsung потратила на рекламу $11,2 млрд.