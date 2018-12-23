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В телевизорах Samsung может появиться голосовой помощник Google

Техника

Samsung планирует интегрировать голосовой помощник от Google в линейку телевизоров 2019 года

Вашингтон, 23 декабря 2018, 14:03 — REGNUM  Южнокорейская компания Samsung планирует интегрировать голосовой помощник от американской компании Google в линейку телевизоров 2019 года. Об этом сообщает американское издание Variety со ссылкой на источники, знакомые с планом компаний.

По данным издания, Samsung может объявить о сотрудничестве с Google на международной выставке электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, которая начнётся 9 января 2019 года.

Сейчас Samsung оснащает телевизоры только собственным голосовым помощником Bixby, однако возможности интеграции этого помощника с другими устройствами весьма ограничена.

Использование помощника Google позволит интегрировать телевизоры Samsung с «умными колонками», что даст возможность дистанционного управления телевизорами без встроенного микрофона.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре консалтинговый центр Ad Age назвал компанию Samsung Electronics крупнейшим рекламодателем в мире. По оценкам экспертов консалтингового центра, в 2018 году Samsung потратила на рекламу $11,2 млрд.

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