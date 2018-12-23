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Компания Intrinsyc выпустила комплект для робототехники

Техника

Комплект от Intrinsyc предназначен для проектировщиков беспилотных летальных аппаратов и других роботов

Оттава, 23 декабря 2018, 13:20 — REGNUM  Канадская компания Intrinsyc представила комплект Qualcomm Flight Pro для разработчиков роботов. Информация о комплекте представлена на сайте компании.

Комплект от Intrinsyc предназначен для проектировщиков беспилотных летальных аппаратов и других роботов. Он состоит системной платы на базе процессора Snapdragon 820, накопителей памяти, источника постоянного тока и адаптеров питания. Комплект оборудован Wi-Fi модулем, видеокамерами и несколькими датчиками (гироскоп, акселерометр, компас и датчик барометрического давления).

Qualcomm Flight Pro доступен в нескольких вариантов, стоимость базовой комплектации начинается от $949.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре американская компания Nvidia открыла продажи модуля Jetson AGX Xavier, предназначенного для использования в робототехнике.

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Робототехника
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