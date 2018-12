Новый смартфон Honor получит систему жидкостного охлаждения

Пекин, , 13:10 — REGNUM Новый смартфон бренда Honor V20 китайской компании Huawei получит жидкостную систему охлаждения. Об этом сообщает GizChina.

Компания Huawei рассказала о системе жидкостного охлаждения для смартфонов, получившей название THE NINE. Использование трубок жидкостного охлаждения снижает температуру процессора на 10 ° C по сравнению с нежидкостными системами.

Первым смартфоном компании, оборудованным новой системой охлаждения, стал Huawei Honor Note 10 с большим дисплеем в 6,95 дюймов. Сейчас стало известно, что такую же систему охлаждения получит и Honor V20, который будет представлен на следующей неделе.

Отметим, системы жидкостного охлаждения давно используются для охлаждения центральных и графических процессоров стационарных компьютеров. Рост производительности мобильных процессоров (и уровень выделяемого тепла) подталкивает производителей к использованию этих технологий и в мобильных устройствах.