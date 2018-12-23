Запуск Falcon 9 с американским военным спутником назначен на 23 декабря

Хоторн, США, , 11:55 — REGNUM Американская компания SpaceX перенесла дату запуска ракеты-носителя Falcon 9 со спутником двойного назначения на 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Ракета-носитель тяжёлого класса Falcon 9 должна вывести на орбиту первый GPS спутник третьего поколения GPS III SV01. Спутник, разработанный военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin Corp, будет использоваться как гражданскими, так и военными службами.

Плановый запуск Falcon 9 был назначен на 18 декабря, но переносился 4 раза из-за технических проблем и погодных условий. Так, запуск, назначенный на 22 декабря, был перенесён на 24 часа из-за сильного ветра.

Ожидается, что ракета-носитель будет запущена 23 декабря в 13:51 UTC (16:51 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon, отправляющемся к МКС.