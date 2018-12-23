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LG запатентовала планшет со съёмной клавиатурой

Техника

LG готовит выпуск устройства, которое должно составить конкуренцию планшетам Apple и Samsung

LG запатентовала планшет со съёмной клавиатурой
niekverlaan
Планшет

Сеул, 23 декабря 2018, 11:04 — REGNUM  Южнокорейская компания LG Electronics запатентовала дизайн планшетного компьютера с экраном без рамки и съёмной беспроводной клавиатурой. Об этом сообщает Phone Arena.

Дизайн устройства нового устройства запатентован ведомством интеллектуальной собственности Республики Корея. На эскизах, приложенных к патенту, представлено составное устройство из беспроводной клавиатуры и экрана без рамки. Устройство складывается в чехол, который также может использоваться как подставка.

Эксперты считают, что южнокорейская компания готовит выпуск устройства премиум-класса, которое должно составить конкуренцию планшетам Apple и Samsung.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в LG Electronics сообщили, что общие продажи OLED-телевизоров компании, начавшиеся в 2013 году, преодолели отметку в 3 млн устройств.

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