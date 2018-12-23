УАЗ стал лидером на рынке продажах пикапов в России в ноябре

Ульяновск, , 10:29 — REGNUM Модель ульяновского автопроизводителя УАЗ «Пикап» стала самым продаваемым автомобилем в сегменте пикапов на рынке России в ноябре, сообщает 22 декабря агентство «Автостат».

По данным агентства, из проданных на территории России в ноябре 1,3 тысяч новых пикапов 452 экземпляра пришлось именно на долю модели УАЗ «Пикап». При этом это 27,6% меньше чем за аналогичный период годом ранее.

На втором месте по продажам пикапов в России находится модель японского автопроизводителя Toyota Hilux, таких автомобилей в России в ноябре было продано 364. На третьем — также японский автомобиль Mitsubishi L200, которых в ноябре продали 327 штук.

Отметим, при этом УАЗ «Пикап» трижды в текущем году не стал лидером в данном сегменте авторынка — в мае, июле и октябре. Несмотря на это продажи УАЗ «Пикап» с начала года составили 3,4 тысячи штук, против 2,8 тысяч штук у ближайшего конкурента, Toyota Hilux.