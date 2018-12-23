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Минобороны РФ опубликовало кадры учений с участием самолетов Ту-160 и Ту-95

Техника

Выпущенный видеоролик приурочен к Дню дальней авиации ВКС РФ

Москва, 23 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Видео, на котором запечатлены военные учения дальней авиации российских ВКС с участием стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, опубликовало 23 декабря Министерство обороны России.

Выпущенный видеоролик приурочен к Дню дальней авиации ВКС РФ, который традиционно отмечается 23 декабря в честь первого полета бомбардировщика «Илья Муромец» в 1913 году.

На видео запечатлены моменты учений стратегических ядерных сил России, проходившие в октябре текущего года, перелет стратегического ракетоносца Ту-160 в августе, участие Ту-160 в совместных маневрах в республике Венесуэла и некоторые другие события из жизни российской дальней авиации.

Отметим, в 2018 году дальняя авиация ВКС России налетала свыше 20 тысяч часов. Её самолеты приняли в маневрах «Восток-2018», совместном антитеррористическом учении «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», совместном учении вооруженных сил государств членов ШОС «Мирная миссия-2018», а также в других мероприятиях.

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Военно-воздушные силы
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