Новое судно получила украинская морская флотилия

Киев, , 08:00 — REGNUM Малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2 поступил в распоряжение Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщил «Украинский военный портал».

Сообщается, что катер уже спущен на воду и прошёл испытания, в ходе которых показал скорость в 45,5 узлов. Судно получило бортовой номер BG 25 в составе отряда.

Катер укомплектован двигателями Volvo Penta D8−600, мощностью по 600 л.с. каждый.

Отмечается, что по результатам испытаний катер показал уровень шума более низкий, чем у базового проекта UMS-1000. При движении на максимальной мощности двигателя он, как утверждается, соответствует «высоким стандартам акустического комфорта».

Катер UMS — PATROL 1000 был разработан для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках и в прибрежной зоне моря, а также для несения патрульной службы и выполнения других аналогичных функций. Водоизмещение судна составляет 7,4 тонны.

Ранее сообщалось о принятии на вооружение Военно-морских сил (ВМС) УКраины новых образцов военной техники, в частности, четырёх малых бронированных артиллерийских катеров.

Также ВМС УКраины объявили о намерении до 2025 года закупить на Западе сверхмалые подводные лодки.

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