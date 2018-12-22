В США подтвердили уязвимость Android-приложений для военных

Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Американские военные использовали во время боевых действий приложения для мобильных устройств на базе операционной системы Android, уязвимые для кибератак. Об этом сообщает ZDNet.

Речь идёт о приложениях KILSWITCH (Kinetic Integrated Low-Cost Software Integrated Tactical Combat Handheld) и APASS (Android Precision Assault Strike Suite), которые были выпущены в 2015 году. Эти программы использовались военными для обмена сообщениями и геолокационными отметками.

Первые сообщения об уязвимости приложений появились в 2017 году, однако их продолжали использовать в военных подразделениях США.

Отчёт генерального инспектора армии США подтвердил, что программное обеспечение содержит уязвимости и не должно использоваться в боевых условиях. В отчёте подчёркивается, что приложения разрабатывались по заказу Национального агентства геопространственной разведки США только для использования в учебных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в министерстве юстиции США заявили о хакерских атаках на министерство энергетики, военно-морской флот и национальное космическое агентство, произведённых по заданию китайских спецслужб.