Евросоюзные марсоходы испытали в песках Сахары

Париж, , 14:16 — REGNUM Автономные исследовательские аппараты Европейского космического агентства (ЕКА) прошли полевые испытания в Сахаре. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Представители космической отрасли Германии, Бельгии, Франции, Испании и Великобритании изучили работу автономных исследовательских станций в природных условиях.

Инженеры отметили, что лабораторные испытания не могут заменить полевые. В искусственных полигонах невозможно воссоздать природное разнообразие, проявляющееся в формах ландшафта и текстурах песка и камней.

В полевых испытаниях были проверены системы автономной навигации, машинного распознавания объектов и взаимодействия аппаратов.

Испытания проводились в рамках восьмой рамочной программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2018 года в пресс-службе аэрокосмического агентства США сообщили о планах по запуску марсохода Mars2020 летом 2020 года.