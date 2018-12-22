Электронные клапаны могут спасти ДВС от вымирания

Лондон, , 14:14 — REGNUM Британская компания Camcon Automotive нашла техническое решение, которое позволит двигателям внутреннего сгорания во много раз повысит свою эффективность и ещё долго служить человечеству, сообщает 21 декабря «За рулем».

Согласно информации издания, британская компания предложила избавить ДВС от распределительных валов и использовать клапаны с цифровым управлением с возможностью индивидуальной работы, которые не будут иметь механической связи с коленчатым валом. Каждый клапан оснащен собственным распределительным валом, который управляется электродивгателем.

Данную систему в Camcon Automotive назвали Intelligent Valve Technology (умная технология клапанов) и заверяют, что она позволяет гораздо более точно контролировать продолжительность и подъем открытия клапана.

В теории данная технология должна создавать идеальную топливовоздушную смесь, в зависимости от режима работы двигателя, что позволит двигателю серьезно повысить его экономичность. Соответственно также во много раз снизится количество вредных выбросов от работы ДВС.

Отметим, многие эксперты вполне обосновано считают, что век ДВС подошел к концу и им на смену идут электродвигатели. Однако данное изобретение может настолько повысить эффективность традиционных двигателей, что их окажется рано списывать со счетов.