Компания Apple возобновит производство iPad mini

Купертино, США, , 13:22 — REGNUM Компания Apple начнёт производство пятого поколения планшетных компьютеров серии iPad mini в первой половине 2019 года. Об этом сообщает China Business Times.

Планшетные компьютеры серии iPad отличаются от стандартных iPad меньшим размером (диагональ экрана устройства составляет 7,9 дюймов) и стоимостью. Последний планшет серии iPad mini 4 был выпущен в 2015 году.

Издание China Business Times со ссылкой на источники в компаниях-поставщиках Apple сообщило, что возобновление производства iPad mini начнётся в первой половине 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2018 года Apple представила обновлённый планшет iPad Pro в 11 и 12,9-дюймовых версиях.