Суббота, 22 Декабря 2018 года
12:00:06 МСК

Компания Ford отзывает около 900 тысяч машин из-за проблем с двигателем

Техника

Всего в США планируется отозвать 410 тысяч автомобилей, в Канаде – 464 тысячи

Вашингтон, 22 декабря 2018, 11:48 — REGNUM  Американский автопроизводитель Ford отзывает 874 тысячи автомобилей своей марки в Северной Америке по причине наличия у них проблем с двигателем, сообщает 22 декабря SBC-News.

Сообщается, что такое решение принято концерном по причине наличия проблемы с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателя в пикапах Р-150 2015−2018 годов выпуска, а также модели Super Duty 2017−2018 годов выпуска. Ранее компании стало известно о трех случаях возникновения возгорания в двигателях из-за того, что в соединительный кабель попала грязь и вода. Всего в США планируется отозвать 410 тысяч автомобилей, в Канаде — 464 тысячи.

Отметим, ранее в октябре текущего года Ford отозвал около полутора миллионов автомобилей по причине наличия у них неисправности топливной системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить