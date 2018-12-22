В Китае запустили первый коммерческий завод по производству ракет-носителей

Пекин, , 11:22 — REGNUM Первую коммерческую базу для производства ракет-носителей запустила частная китайская компания LandSpace. Об этом сообщает Синьхуа.

Производственная база с научно-исследовательским и опытно-конструкторским блоками расположена в городе Хучжоу провинции Чжэцзян. Она будет использоваться для производства ракет-носителей ZQ-2 и ракетных двигателей TQ-12.

Производственные мощности будут запускаться поэтапно, планируется, что к 2022 году база будет выпускать около 15 ракет ZQ-2 и 200 двигателей TQ-12 в год.

Глава LandSpace Чжан Чанъу отметил, что открытие производственной базы стало первым шагом на пути к широкому коммерческому производству ракет-носителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года состоялся неудачный запуск ракеты-носителя ZQ-1 компании LandSpace. Проблемы возникли через 6 минут 42 секунды после запуска, предварительной причиной неудачи была названа проблема с системой управления полётом третей ступени ракеты-носителя.