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В Рязанской области тестируют беспилотные снегоуборочные машины

Техника

Автоматическая снегоуборочная техника может появиться и в других пилотных регионах

В Рязанской области тестируют беспилотные снегоуборочные машины
Иван Соболев © ИА Красная Весна
Уборка снега

Рязань, 22 декабря 2018, 10:46 — REGNUM  Тестирование автоматизированной снегоуборочной техники началась в Рязанской области, заявил представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев в интервью РИА Новости.

Федоссев рассказал, что испытание беспилотных снегоуборочных автомобилей началось на закрытых территориях в Рязанской области. В последствие такая техника будет испытываться на дорогах общего пользования в ночное время под удалённым контролем диспетчеров.

Представитель НТИ добавил, что автоматическая снегоуборочная техника может появиться и в других пилотных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперименты по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования проводятся в рамках соответствующего постановления Правительства РФ, подписанного 26 ноября 2018 года.

Ожидается, что первые беспилотные автомобили появятся на московских дорогах весной 2019 года.

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