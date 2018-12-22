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На Тайване построят завод для производства 3-нанометровых чипов

Техника

Первые 3 нм чипы будут произведены в конце 2022 или начале 2023 года

Тайбэй, 22 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  Тайваньская компания TSMC получила разрешение на строительство завода для производства процессоров на базе 3 нм техпроцесса. Об этом сообщает Taiwan News.

Новый завод будет построен в Тайваньский южном научном парке. TSMC получила все необходимые разрешения от контролирующих органов.

Предполагаемый размер инвестиций в строительство нового завода составляет $19,45 млн. Ожидается, что первые 3 нм чипы будут произведены в конце 2022 или начале 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года американская компания AMD представила первые процессоры Epyc Rome и ускорители вычислений Radeon Instinct MI50 и MI60 для настольных компьютеров, изготовленные на базе 7-нанометрового техузла.

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