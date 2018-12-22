Американскую компанию оштрафовали за несанкционированный запуск спутников

Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FFC) наложила штраф в размере $900 тысяч на компанию Swarm Technologies за запуск четырёх спутников без получения одобрения от контролирующих органов. Об этом сообщает Spacenews.

Swarm Technologies занимается разработкой орбитальных спутников сверхмалых размеров. В 2017 году компания подавала заявку на регистрацию четырёх таких спутников и резервирование для них радиочастот, но получила отказ. Комиссия по связи США мотивировала решение об отказе тем, малые размеры спутников не позволят отслеживать их местоположение используемой системой радаров.

В январе 2018 года Swarm Technologies запустила спутники с помощью индийской ракеты-носителя PSLV в обход решения комиссии. Регулирующий орган оштрафовал компанию и ужесточил для неё требования к последующим запускам.

Представитель федеральной комиссии Розмари Гарольд отметила, что согласование запусков космических аппаратов с регулирующими органами необходимо для обеспечения безопасности космического пространства. Так, неучтённые спутники могут создавать радиопомехи, которые помешают работе других аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в США был отложен запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту военный спутник. Причиной переноса запуска техническая неисправность двигателя ракеты-носителя.