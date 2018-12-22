«Икарус» возвращается с полностью электрической моделью автобуса

Будапешт, , 09:48 — REGNUM Легендарный венгерский брэнд «Икарус», знакомый практически каждому жителю бывшего Советского Союза, возвращается на рынок с полностью электрической моделью нового автобуса, сообщат 22 декабря Budapest business journal.

«Икарус», последние модели которого были произведены в 2003 году и производство которого резко упало в связи с изменением политического курса Венгрии во второй половине 80-х годов прошлого века, был выкуплен венгерским холдингом «Измерительная техника» в 2006 году. С тех пор автобус производился малым партиями для внутреннего рынка страны, а также холдинг сделал низкопольный троллейбус для Европы, однако все это никак не соответствовало объемам продаж времен социалистического лагеря.

Однако благодаря инвестициям из Китая и специалистам китайской компании CRRC, «Икарус» на днях представил новую, полностью электрическую модель City Pioneer.

Этот 12-метровый электротобус весом 12 тонн, работает на силовом электрическом агрегате tDrive-MD2021 с производительностью 240 кВт, который подпитывается литиево-фосфатной батареей с ёмкостью 313 кВт/ч. Электробус способен проехать до 260 км и работать около шести часов на одном заряде. Максимальная скорость его специально ограничена до 80 км/ч.

Отметим, компания не сообщает о том, планирует ли она выйти с новым «Икарусом» на рынок России.