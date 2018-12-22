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Правительство Узбекистана полностью выкупило завод GM Uzbekistan

Техника

Правительство республики начало выкупать акции предприятия GM Uzbekistan ещё в мае, увеличив тогда свою долю акций с 75 до 90%

Ташкент, 22 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Государственное узбекское предприятие «Узавтосаноат» полностью выкупило акции предприятия GM Uzbekistan у американской компании General Motors, сообщает 22 декабря портал Авторевю.

По данным портала, правительство Узбекистана начало выкупать акции предприятия GM Uzbekistan ещё в мае, увеличив в то время свою долю акций с 75 до 90%. Теперь же Узавтосаноат стал единственным владельцем предприятия и планирует в ближайшее время изменить его название.

При этом совместная работа с GM не будет прекращена. Производство и реализация автомобилей под маркой Chevrolet на внутреннем рынке и Ravon на внешнем будет продолжено в рамках новой формы сотрудничества, которая называется «Альянс GM Узбекистан». При этом завод теперь сможет работать также и с другими автопроизводителями.

Отметим, в 2005 году после банкротства корейской компании Daewoo правительство Узбекистана также выкупило полностью долю автопроизводителя из Кореи и взяло управление предприятием на себя. Однако уже в 2008 году в партнеры вошел американский концерн General Motors и полностью взял на себя инженерную и модельную части деятельности предприятия.

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