В Китае запустили первый спутник проекта «Хунъюнь»

Пекин, , 08:19 — REGNUM На космодроме Цзюцюань состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с первым спутником проекта «Хунъюнь». Об этом сообщает NASASpaceFlight.

Запуск твердотопливной ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с космодрома Цзюцюань, расположенного в 100 км от одноимённого городского округа, состоялся 21 декабря.

«Чанчжэн-11» вывела на орбиту спутник проекта «Хунъюнь», разработанного Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. Этот проект предусматривает создание сети космических орбитальных спутников, которые будут обеспечивать широкополосным доступом к сети интернет все регионы Земли.

Первый спутник проекта будет использоваться для тестирования использующихся низкоорбитальных технологий широкополосной связи. Планируется, что полная система из 156 спутников связи будет сформирована на низкой околоземной орбите к 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Китае с космодрома «Тайюань» запустили ракету-носитель «Чанчжэн-2С» со спутником для климатических наблюдений HY-1C.