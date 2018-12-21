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CNBC: Российская гиперзвуковая ракета «Цикрон» вновь успешно испытана

Техника

Против этой ракеты у США нет средств защиты

CNBC: Российская гиперзвуковая ракета «Цикрон» вновь успешно испытана
Иллюстрация: Militaryarms.ru
Новейшая российская крылатая ракета 3М22 «Циркон»

Вашингтон, 21 декабря 2018, 23:37 — REGNUM  Телеканал CNBC утверждает, что Россия провела очередное успешное испытание гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». Телеканал ссылается на источники.

По данным CNBC это уже пятое испытание российский гиперзвуковой ракеты «Циркон» с 2015 года. Последнее испытание состоялось 10 декабря. Оно прошло успешно и ракета развила максимальную скорость, которая превышает скорость звука в восемь раз — это около двух миль в секунду.

Отмечается, что ракета хоть и считается ракетой морского базирования, на самом деле совершенно спокойно может использоваться на суше.

«Русские смогли добиться устойчивого полета ракеты, что является решающим фактором в разработке гиперзвукового оружия», — рассказал источник.

По данным другого источника, серийное производство ракет «Цикрон» начнется в 2021 году, на вооружение она поступит в 2022 году. Разрабатывает ракеты предприятие «НПО машиностроения».

CNBC особо отмечает, что у США нет ничего, чтобы можно было противопоставить этой новой российской ракете.

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Вооруженные силы России
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