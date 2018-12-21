«Русские Витязи» вылетели в Бахрейн выступать на авиасалоне BIAS-2018

Москва, , 20:13 — REGNUM Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» отправилась из Кубинки в Королевство Бахрейн для выступления на международном авиасалоне BIAS-2018, сообщает 21 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Экипажи группы «Русские Витязи» будут выступать ежедневно в составе звена их четырех новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Перед вылетом в Бахрейн летчики авиагруппы отработали программу выступлений, составленную из фигур одиночного, парного и группового высшего пилотажа.

Уточняется, что перелет к месту проведения авиасалона BIAS-2018 будет осуществлен с двумя промежуточными посадками.

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