Пятница, 21 Декабря 2018 года
20:14:08 МСК

«Русские Витязи» вылетели в Бахрейн выступать на авиасалоне BIAS-2018

Техника

Четыре экипажа на многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнят четыре авиационных показа

Москва, 21 декабря 2018, 20:13 — REGNUM  Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» отправилась из Кубинки в Королевство Бахрейн для выступления на международном авиасалоне BIAS-2018, сообщает 21 декабря Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Экипажи группы «Русские Витязи» будут выступать ежедневно в составе звена их четырех новейших многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Перед вылетом в Бахрейн летчики авиагруппы отработали программу выступлений, составленную из фигур одиночного, парного и группового высшего пилотажа.

Уточняется, что перелет к месту проведения авиасалона BIAS-2018 будет осуществлен с двумя промежуточными посадками.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские истребители шесть раз поднимались на перехват шпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить