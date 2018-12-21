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На субмарины ВМС США возвращают противокорабельные ракеты UGM-84 Harpoon

Техника

В 1997 году американский флот отказался от подводного варианта этих ракет

Вашингтон, 21 декабря 2018, 16:51 — REGNUM  Корпорация Boeing получила от ВМС США ряд заказов, необходимых для повторного вооружения подводных лодок типа Los Angeles противокорабельными ракетами UGM-84 Harpoon, сообщает 21 декабря интернет-портал breakingdefense.com.

Специалистам Boeing предстоит рассмотреть варианты установки ракет UGM-84 Harpoon на подлодки и провести необходимые испытания. В открытых источниках этот проект позиционируется как оснащение субмарин типа Los Angeles «вспомогательным вооружением».

Подлодки типа Los Angeles, которых было построено 62 единицы, являются многоцелевыми и предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, выполнения разведывательных и специальных задач, доставки морских диверсантов, минных постановок.

Стоит отметить, что противокорабельные ракеты Harpoon были приняты на вооружение в 1977 году и состояли в арсенале субмарин типа Los Angeles до 1997 года. Затем американский флот отказался от применения подводного варианта этих ракет.

Тем не менее, ракеты Harpoon остаются на вооружении надводных кораблей и боевых самолетов.

По мнению военных экспертов США, «реанимация» ракет Harpoon в варианте подводного запуска обусловлена ростом военно-морской активности Китая.

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