Эксперты: методов борьбы с «умными дронами» пока не существует

Москва, , 14:55 — REGNUM Сейчас воздушное пространство всего мира абсолютно беззащитно против любых «умных» беспилотных летательных аппаратов, отметил в комментарии для ИА REGNUM в пятницу, 21 декабря, директор программ МКАА «Безопасность полетов», эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета Виктор Галенко, комментируя инцидент в лондонском аэропорту Гэтвик, случившийся в ночь на 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, все полеты в аэропорту Гэтвик были прекращены из-за появления двух дронов над территорией аэродрома. 20 декабря полеты также не были возобновлены — над аэродромом вновь появились беспилотные летательные аппараты.

«Все волшебные вундервафли Ростеха вроде «Пищали» и Ратника» предназначены для подавления простейших «хоббийных» дронов типа DJI, а против «умных дронов» они абсолютно бесполезны, — отметил в комментарии для ИА REGNUM разработчик систем автоматического пилотирования беспилотных летательных аппаратов Виктор Сапешко. — Умные дроны летают в полностью автоматическом режиме, имеют помехозащищенные системы навигации, используют «прыгающие частоты» либо более сложные алгоритмы — сигнал идет с земли, а спутники находятся в небе».

Кроме того, такие дроны способны совершать полеты полностью в автоматическом режиме, используя только видеокамеру и карту местности, поэтому все мировые системы радиоэлектронной борьбы пока ничего не могут сделать с летательными аппаратами данного типа, отметил эксперт.

При желании заинтересованные лица могут устроить «экономический саботаж» любому гражданскому аэропорту, а противостоять этому практически невозможно, полагает Виктор Галенко. Необходимые запчасти для дрона могут быть куплены «на любом китайском развале», а стоимость дрона, по оценке эксперта, составит от 300 до 2000 долларов.

В данный момент этой темой интересуются прежде всего «хипстеры», но если кто-то займется вопросом «системно», проблема может стать очень серьезной, резюмирует Галенко.

«Главное, чтобы при охоте на ведьм опять не пострадали дети-авиамоделисты, а темные политические силы в погоне за сенсацией не обнаружили двух офицеров ГРУ», — отметил эксперт.