Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в Балтику

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350) отправился из Петербурга в Балтийское море на первый этап заводских ходовых испытаний. Этот этап продлится пять дней.

На борту фрегата — не только экипаж, но и судостроители, сотрудники подрядных организаций и военной приемки, сообщает 21 декабря телеканал «Санкт-Петербург».

»Для экипажа и сдаточной команды завода «Северная верфь» очень волнительный момент. Потому что это начало жизни корабля. Корабль предназначен, чтобы ходить в море. Экипаж подготовлен в учебном центре ВМФ», — сказал командир фрегата Иван Рогатин.

Второй этап испытаний корабля намечен на март 2019 года. До конца будущего года фрегат должен войти в боевой состав ВМФ России.

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Как сообщало ИА REGNUM, фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов» разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли этого проекта предназначены для боевых действий в океанских и морских районах против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак с воздуха как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Благодаря особой архитектуре сплошной надстройки, физические поля фрегата минимизированы, снижена эффективная поверхность рассеивания, что понижает радиолокационную и оптическую заметность корабля.

Водоизмещение фрегата — 4500 тонн, длина — 135 метров, ширина — 16 м, скорость — до 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — 180−210 человек.

Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут».

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