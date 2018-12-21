Обнинскую технологию авиационного остекления отметили в ФСВТС России

Обнинск, Калужская область, , 09:17 — REGNUM Специалисты Обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина удостоены диплома национальной премии «Золотая идея» за разработку технологии производства авиационного остекления из оптического поликарбоната с многофункциональным покрытием, сообщила пресс-служба предприятия.

Разработка отмечена в номинации «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений». Отмечается, что в рамках научно-производственной задачи специалисты из Обнинска разработали технологию формования изделий сложной геометрии из оптического поликарбоната для авиационной техники и нанесения многофункционального тонкопленочного покрытия (МФТП) с уникальными свойствами.

«Применение инновационного покрытия значительно уменьшает заметность российской боевой авиации для радаров противника», — говорится в сообщении.

Применение технологии будет способствовать существенному уменьшению радиуса обнаружения самолета и повышению его потенциала и выживаемости. Также покрытие обеспечит высокое пропускание света и снизит отражение, что улучшит видимость в темное время суток.

Национальная премия «Золотая идея» учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Она проводится в целях стимулирования разработки военной продукции на отечественных предприятиях. Проводится в России с 2001 года.

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