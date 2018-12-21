В Китае завершилась реставрация «моста независимости» через реку Янцзы

Нанкин, Китай, , 04:52 — REGNUM Первый полностью спроектированный в Китае современный мост через длиннейшую реку Поднебесной Янцзы в восточном городе Нанкине будет открыт для движения автомобилей в конце декабря текущего года после реставрации, сообщает 20 декабря агентство Синьхуа.

Построенный полвека назад Нанкинский мост через реку Янцзы стал первым двухуровневым автомобильно-железнодорожным решетчатым мостом. Во время реставрации движение по верхнему, автомобильному ярусу было приостановлено, в то время, как нижний, железнодорожный ярус продолжал функционировать.

Реставрация моста, начавшаяся еще в 2016 году, потребовала 1,14 млрд юаней ($165 млн) инвестиций. Автомобильный ярус соединяет две национальные автомагистрали за номерами 104 и 312.

«Мост очень высокий и забит под завязку различными высоковольтными линиями. Чтобы обеспечить безопасность поездов на нижнем ярусе, мы построили специальный экран», — заявил замдиректора Центра общественных строительных проектов города Нанкина.

Отметим, что мост длиной 5165 метров был открыт для движения в 1968 году, ознаменовав собой превращение Китая в независимую мостостроительную державу. Поскольку и проектирование, и строительство его проходило собственными усилиями китайцев. После реставрации мост должен прослужить без нареканий минимум еще полвека, отмечают строители.

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