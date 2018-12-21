Северный флот будет оснащен автоматизированной системой управления

Москва, , 00:00 — REGNUM В Минобороны РФ проходит тестирование автоматизированная система управления, предназначенная для Северного флота, сообщает 20 декабря газета «Известия» со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Система свяжет все данные, передаваемые самолетами, кораблями, станциями РЛС и РЭБ, беспилотниками и другими разведывательными системами.

Результаты сведения воедино этих данных будут отражаться в режиме реального времени на экране с обозначением всех обнаруженных объектов и их характеристик. Кроме того, АСУ определит степень опасности и сформулирует рекомендации для противодействия.

Военные отмечают, что такая система обработки информации особенно важна для Северного флота, в задачи которого входит контроль обширных районов моря и суши.

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