Эксперты обнаружили новый способ активации компьютерных вирусов

Токио, , 21:35 — REGNUM Эксперты компании Trend Micro обнаружили вредоносную программу, способную принимать команды от мемов, спрятанных в графических материалах, распространяемых в соцсети Twitter. Об этом 20 декабря сообщил портал Packt Hub.

Этот метод называется «стеганография» (Steganography). Благодаря ему, вредоносной программе удаётся избегать внимания пользователей и экспертов, занятых в области кибербезопасности. В случае получения определённой команды вирус, в постоянном режиме мониторящий активность пользователя в Twitter, может, например, снять скриншот его экрана и отправить по определённому адресу. Программа может выполнять и другие команды.

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Ранее СМИ сообщили, что в середине ноября 2018 года в соцсети Twitter была обнаружена уязвимость, которая могла привести к утечке данных пользователей. Администрация сервиса отметила, что эта проблема была устранена за сутки.

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