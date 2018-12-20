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В США приняли на вооружение дальнобойные противокорабельные ракеты LRASM

Техника

Новые ракеты поставлены на вооружение стратегических бомбардировщиков В-1В

Вашингтон, 20 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  ВВС США приняли на вооружение новую противокорабельную ракету большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles), сообщает 20 декабря пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Ракета, разработка которой началась в 2009 году, будет использоваться стратегическими бомбардировщиками В-1В.

По словам руководителя проекта LRASM Дэвида Хельса, новая ракета LRASM способна обнаружить, распознать и уничтожить цель, выбрав ее среди групп других кораблей даже при подавлении сигнала навигационной системы GPS.

Дальность действия новой ракета заявлена в пределах 930 км. Боевая часть весом 450 кг, по мнению разработчиков способна уничтожить или лишить боеспособности любой корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.

Уточняется, что ракета LRASM совместима с корабельными пусковыми установками Mk.41 и может заменить в ВМС США противокорабельные ракеты «Гарпун».

Кроме того, ракетами LRASM планируется вооружить палубные истребители, включая новейшие самолеты пятого поколения F-35.

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