В США приняли на вооружение дальнобойные противокорабельные ракеты LRASM

Вашингтон, , 21:21 — REGNUM ВВС США приняли на вооружение новую противокорабельную ракету большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles), сообщает 20 декабря пресс-служба корпорации Lockheed Martin.

Ракета, разработка которой началась в 2009 году, будет использоваться стратегическими бомбардировщиками В-1В.

По словам руководителя проекта LRASM Дэвида Хельса, новая ракета LRASM способна обнаружить, распознать и уничтожить цель, выбрав ее среди групп других кораблей даже при подавлении сигнала навигационной системы GPS.

Дальность действия новой ракета заявлена в пределах 930 км. Боевая часть весом 450 кг, по мнению разработчиков способна уничтожить или лишить боеспособности любой корабль водоизмещением до 9 тыс. тонн.

Уточняется, что ракета LRASM совместима с корабельными пусковыми установками Mk.41 и может заменить в ВМС США противокорабельные ракеты «Гарпун».

Кроме того, ракетами LRASM планируется вооружить палубные истребители, включая новейшие самолеты пятого поколения F-35.

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