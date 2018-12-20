Четверг, 20 Декабря 2018 года
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Microsoft в новом обновлении Windows 10 изменила меню «Пуск»

Техника

Также компания добавила в операционную систему несколько функций безопасности

Вашингтон, 20 декабря 2018, 21:13 — REGNUM  Компания Microsoft в новой тестовой сборке операционной системы Windows 10 (18 305) переработала знакомое всем меню «Пуск». Об этом 20 декабря сообщил портал TechHeadingMedia‏.

https://twitter.com/TechHeading2018/status/1075719294841954304

Разработчик решил сделать это меню более простым. Из изменений Windows 10 также можно отметить появление такого нового средства безопасности как Windows Sandbox («песочница» — среда для безопасного запуска подозрительных программ) и функции входа в учетную запись Microsoft через SMS.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало мнение эксперта-аналитика Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгения Удилова, касающееся перехода российских государственных компаний на отечественное программное обеспечение. Удилов заявил, что с точки зрения безопасности подобная замена является сегодня необходимым решением.

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