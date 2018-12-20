Apple: погнутые новые iPad Pro 2018 — это нормально

Купертино, США, , 20:46 — REGNUM Apple признала факт того, что некоторые iPad Pro, выпущенные в 2018 году, слегка изогнуты, однако компания отказалась считать это браком. Об этом 19 декабря сообщил портал The Verge.

Производитель заявил, что подобная деформация проявляется при производстве в результате охлаждения пластиковых и металлических элементов корпуса. В компании считают, что ситуация не будет ухудшаться со временем и подобная деформация никак не скажется на работе устройств.

Стоит отметить: некоторые пользователи утверждают, что их iPad Pro был слегка погнут уже в тот момент, когда они достали его из коробки. Другие говорят, что корпус устройства деформировался в результате обычного повседневного использования.

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Напомним, новую версию iPad Pro компания Apple представила 30 октября 2018 года, в продажу устройства поступили в ноябре 2018. Они оборудованы процессором Apple A12X, стоимость этих планшетных компьютеров в России сейчас составляет около 70 тыс. рублей.

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