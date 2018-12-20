«Сбербанк» в 2019 году откроет сеть кинотеатров виртуальной реальности

Москва, , 19:12 — REGNUM «Сбербанк» планирует открыть сеть кинотеатров виртуальной реальности, индивидуальные залы которых будут оборудованы вращающимися креслами, VR-шлемами и компьютерами. Об этом 20 декабря сообщили «Ведомости».

В проекте также будет участвовать компания Impulse Machine. В начале 2019 года компании намерены открыть шесть таких кинотеатров, в которых будут 72 персональных VR-кинозала. Отмечается, что при просмотре фильмов зритель сможет принимать решения, которые будут влиять на их сюжет. Стоимость билетов составит от 250 до 1650 рублей, при этом клиенты смогут расплатиться бонусами программы «Спасибо от Сбербанка».

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Ранее ИА REGNUM сообщило: руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что банк будет и далее развивать программу «Спасибо от Сбербанка» несмотря на заметный убыток, который она принесла компании. На этот проект банк намерен потратить 25 млрд рублей.

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