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Российские танки Т-80БВМ получили новые снаряды с обедненным ураном

Техника

Подкалиберные бронебойные боеприпасы с сердечником из обедненного урана обладают повышенной бронепробиваемостью

Москва, 20 декабря 2018, 18:34 — REGNUM  Российский основной боевой танк Т-80БВМ после модернизации получил возможность использовать бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана, сообщает опубликованный на днях справочник Минобороны РФ «Армия России в сравнении».

В частности, там указано, что у танка Т-80БВМ среди прочих модернизаций «доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 «Свинец-1», 3БМ60 «Свинец-2».

Стоит отметить, что если бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ59 «Свинец-1» содержит в себе ударный сердечник из карбида вольфрама, то снаряд 3БМ60 «Свинец-2» обозначен в открытых источниках как бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с сердечником из сплава вольфрама и обедненного урана.

Сердечник из обедненного урана обладает на 10−15% большей бронепробиваемостью, чем его «коллега» из карбида вольфрама.

Как сообщало ИА REGNUM, основной боевой танк Т-80БВМ является дальнейшей модернизацией танка Т-80БВ. Основное отличие этой машины от других советских и российских танков — мощный газотурбинный двигатель, наиболее подходящий для северных и даже арктических широт. Обновленная машина получила многоканальный прицел «Сосна-У», а также новую 125-мм пушку 2А46М-4 повышенной на 17−20% точности. Кроме того, пушку можно использовать как пусковую установку для управляемых ракет «Кобра» и «Рефлекс».

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