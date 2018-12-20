Казанский авиазавод начал изготовление стратегических ракетоносцев Ту-160

Казань, , 16:51 — REGNUM Казанский авиационный завод имени Горбунова начал изготовление первых модернизированных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, заявил 20 декабря замглавы Министерства обороны России Алексей Криворучко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ уточняет, что это заявление Алексей Криворучко сделал в ходе своей рабочей поездки на Казанское авиапредприятие.

По его словам, на данный момент началось изготовление первых образцов знаменитого самолета и его серийное производство начнется после «первого полета, выполнения опытно-конструкторских работ, дальше уже будет принято решение о серийных поставках».

«Работы ведутся, график есть, сроки выдерживаются. Здесь опасений на сегодня нет», — — сказал замминистра обороны, отвечая на вопросы журналистов о производстве ракетоносцев Ту-160.

Как сообщало ИА REGNUM, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 до сих пор является самым крупным и мощным боевым самолётом в мире, а также самым скоростным стратегическим бомбардировщиком.

Сверхзвуковой ракетоносец предназначен для нанесения ударов по противнику крылатыми ракетами большой дальности с ядерными боеголовками. В боекомплект одного самолета входит от 12 до 24 крылатых или гиперзвуковых ракет.

Кроме того, Ту-160 способен нести до 40 тонн свободнопадающих авиабомб, включая ядерные, кассетные бомбы, морские мины. Планируется вооружить эти самолеты высокоточными крылатыми ракетами нового поколения Х-555 и Х-101.

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