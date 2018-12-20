В Жуковском прошли визуализационные испытания тяжёлого экранолёта

Жуковский, Московская область, , 16:07 — REGNUM Очередной цикл испытаний модели тяжелого экранолёта — транспортного самолета интегральной схемы — завершили специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, сообщает 20 декабря пресс-служба предприятия.

Предметом новых испытаний учёных стала физическая картина обтекания поверхностей самолёта. Эксперименты проходили в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ с применением метода «шелковинок».

"С его помощью можно увидеть направления местных скоростей на исследуемой модели и установить места начала отрывных течений. Это дает наглядное представление о совершенстве разрабатываемой аэродинамической компоновки», — пояснили в институте.

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Проведённые эксперименты помогли установить причины снижения аэродинамических характеристик на некоторых углах атаки, а также выделить особенности обтекания компоновки экранолёта. Так, удалось установить, что воздушная машина сохраняет безотрывное обтекание на углах атаки, значительно превышающих эксплуатационный диапазон. Предполагается, что полученные результаты станут основой для улучшения аэродинамических характеристик самолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрабатываемый в ЦАГИ летательный аппарат будет использовать экранный эффект при полёте на высоте 3−12 м от воды, льда или земли. При этом он сможет подниматься от «экрана» и лететь на больших высотах аналогично самолёту. Аппарат сможет транспортировать грузы весом до 500 тонн на расстояние до 6 тыс. км.

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