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Galaxy A9 выходит на корейский рынок

Техника

Завтра первый смартфон с 4 основными камерами появится в корейских магазинах

Сеул, 20 декабря 2018, 15:54 — REGNUM  20 декабря компания Samsung Electronics заявила, что 21 декабря на корейском рынке появится новый смартфон линейки «А», имеющий 4 основные камеры, «Galaxy A9», сообщает Chosun Biz.

Телефон выйдет в трех оттенках: синий, розовый и черный. Цена 599 500 вон (~ 36 тыс. руб).

«Galaxy A9» оснащен 4 камерами на задней панели: широкоугольная, телеобъективом, основной и портретной. Основная 24 Мп камера высокого разрешения способна делать яркие и четкие снимки при любом освещении.

Широкоугольная 8 Мп камера с углом обзора 120 градусов хорошо подойдет для снимков пейзажей и большого количества людей.

Телеобъектив 10 Мп камера обладает двухкратным оптическим зумом, что позволяет изменять расстояние до объекта без потери в качестве изображения.

Портретная 5 Мп камера с функцией «Live Focus» используется для применения эффекта размытия фона.

Фронтальная 24 Мп камера, снимает яркие и четкие кадры в любое время суток, оснащена автофокусом и имеет функцию «Pro Lightning».

«Galaxy A9» имеет 6,3 дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18,5 к 9, 6ГБ оперативной памяти и 128ГБ встроенной, ёмкость аккумулятора 3800мАч.

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