В ВятГУ прошли состязания по конструированию машин Голдберга

Киров, , 13:49 — REGNUM В турнире по конструированию машин Голдберга в этом году приняли участие 17 команд, сообщает 20 декабря пресс-служба Вятского государственного университета.

Отмечается, что предлагая собственные решения «заумной машины», первокурсники ВятГУ приобщаются к проектной деятельности.

«К созданию бессмысленного по сути устройства приходится отнестись со всей серьезностью, используя реальные материалы и инструменты, конкретные знания по физике и математике», — прокомментировал состязания декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский.

По его словам, такой формат наилучшим образом знакомит студентов с принципами инженерного творчества, прививает навыки командной работы, учит планированию и формирует умение настраивать коммуникации.

Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино». Ранее похожие соревнования прошли в Тюменском индустриальном университете.

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