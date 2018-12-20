Четверг, 20 Декабря 2018 года
14:11:21 МСК

В ВятГУ прошли состязания по конструированию машин Голдберга

Техника

Предлагая собственные решения «заумной машины», начинающие инженеры приобщаются к проектной деятельности

Киров, 20 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  В турнире по конструированию машин Голдберга в этом году приняли участие 17 команд, сообщает 20 декабря пресс-служба Вятского государственного университета.

Отмечается, что предлагая собственные решения «заумной машины», первокурсники ВятГУ приобщаются к проектной деятельности.

«К созданию бессмысленного по сути устройства приходится отнестись со всей серьезностью, используя реальные материалы и инструменты, конкретные знания по физике и математике», — прокомментировал состязания декан факультета технологий, инжиниринга и дизайна ВятГУ Виталий Лисовский.

По его словам, такой формат наилучшим образом знакомит студентов с принципами инженерного творчества, прививает навыки командной работы, учит планированию и формирует умение настраивать коммуникации.

Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино». Ранее похожие соревнования прошли в Тюменском индустриальном университете.

Читайте ранее в этом сюжете: Первокурсники из Тюмени сконструировали 18 машин Голдберга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить