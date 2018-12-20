Корейские ученые разработали систему отслеживания детей в транспорте

Сеул, , 09:20 — REGNUM Группа ученых из Корейского института промышленных технологий разработала систему, которая позволяет отслеживать оставленных без внимания детей в транспорте, сообщает YTN.

Правительство поручило исследователям разработать технологию после того, как в июле прошлого года 4-х летняя девочка умерла в детсадовском автобусе от жары.

Теперь, с помощью новой технологии, когда в автобусе остается хоть один ребенок, у воспитателя громко звенит телефон и приходят сообщения.

Благодаря разработанной системе, которой оснащены подушки на детских сидениях, воспитатель в режиме реального времени может отслеживать посадку и высадку детей из транспорта детского сада.

В подушке установлен датчик давления, который определяет вес ребенка и площадь на которой он сидит. Также система позволяет отслеживать несколько десятков мест с одного смартфона с помощью Bluetooth.

На данный момент ученые еще тестируют новую систему, однако она должна появиться на рынке уже в начале следующего года.

В Южной Корее в собственности детских садов находятся специальные автобусы, на которых воспитатели с утра забирают детей, а в обед отвозят обратно домой.