Выяснилась причина отмены старта тяжелой ракеты с военным спутником США

Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Причиной отсрочки старта тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным разведывательным спутником стала техническая неисправность. Об этом сообщает сайт компании United Launch Alliance (ULA).

Отмечается, что в ходе подготовки к старту датчики обнаружили повышенную концентрацию водорода в секции двигателя ракеты-носителя. За три минуты до пуска из-за обнаруженного факта утечки отсчет был прерван. Сообщается, что в связи с неисправностью запуск космического аппарата перенесен на сутки — на четверг, 20 декабря.

Напомним, ULA ранее уже откладывала запуск Delta IV Heavy, в частности, 18 декабря старт был отложен из-за плохой погоды, 8 декабря также отсчет прекратился непосредственно перед пуском.

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