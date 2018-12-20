В Китае пройдет чемпионат по дрон-рейсингу в шлемах виртуальной реальности

Куньмин, Китай, , 08:35 — REGNUM Соревнования летающих дронов пройдут 31 декабря в столице провинции Юньнань на юго-западе Китая городе Куньмине, сообщает 19 декабря агентство Синьхуа.

По словам организаторов, в соревнованиях примут участие 80 команд со всего Китая. Во время целой серии испытаний будут оценены навыки участников по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также их умение делать фотографии во время полета.

«Во время гонки на скорость, участники с надетыми на них шлемами виртуальной реальности будут управлять своими «болидами» на высоких скоростях с видом от первого лица, продираясь через различные препятствия. Первый, кто доберется до финиша, пройдя всю полосу препятствий, будет объявлен победителем», — заявил председатель коллегии жюри оргкомитета согревания.

По его словам, участники, облаченные в шлемы виртуальной реальности будут похожи на пилотов настоящих самолетов или даже гоночных болидов «Формулы 1», только в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, первый чемпионат мира по «дрон-рейсингу» прошел с 1 по 4 ноября в Шэньчжэне на юге Китая. Тогда первое место заняла команда из Австралии, серебро получила Швеция, а бронзу — Южная Корея.

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