«Союз МС-09» успешно отстыковался от МКС и взял курс на Землю

Байконур, Казахстан, , 07:43 — REGNUM Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09», на котором в августе было обнаружено отверстие в бытовом отсеке, отстыковался от Международной космической станции. Участники 57-й длительной экспедиции российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст (ESA) и Серина Ауньён-Чэнселлор (NASA) возвращаются на Землю. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

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Уточняется, что отстыковка 20 декабря 2018 года в 04:40 мск прошла успешно. Роскосмос ведёт прямую трансляцию возвращения экипажа.

https://twitter.com/roscosmos/status/1075601865709154304

ТПК «Союз МС-09» находился в составе МКС с 8 июня 2018 года. За время пребывания на станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов и проводил работы по её дооснащению оборудованием.

«Сергей Прокопьев совершил два выхода в открытое космическое пространство по программе полёта российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.

Предположительно, спускаемый аппарат ТПК «Союз МС-09» совершит посадку на территории Казахстана в 08:03 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-09» стартовал 6 июня с космодрома Байконур с членами новой длительной экспедиции на МКС — космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтами NASA Сериной Ауньён-Чэнселлор и ESA — Александером Герстом.

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Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»

30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха. В ходе проверки выяснилось, что в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», который пристыковался к Международной космической станции, имеется небольшое отверстие. Российские космонавты заделали отверстие и сообщили, что на станции «всё спокойно».

11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для проведения работ с целью исследования обшивки «Союз МС-09». После проведения исследования внешней поверхности корабля было проведено вскрытие экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) космического корабля. 12 декабря работы в открытом космосе были завершены.