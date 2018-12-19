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На Украине продлили срок эксплуатации вагонов, ничего не поменяв технически

Техника

Изменения коснулись только внешнего вида вагонов и удобств внутри вагона

Киев, 19 декабря 2018, 23:06 — REGNUM  «Украинские железные дороги» (УЖД) увеличили срок эксплуатации 86 вагонов на 14 лет, сообщает 19 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, в 2018 году УЖД планирует провести капитально-восстановительный ремонт 100 пассажирских вагонов. За прошедшие 11 месяцев было обновлено 86 вагонов. По словам и.о. главы УЖД Евгения Кравцова, метод восстановления наиболее рентабельный — он в 2,5 раза дешевле, чем покупка новых вагонов.

Отмечается, что в обновленных вагонах изменения коснулись в основном внешней стороны и внутренних удобств, техническая часть осталась неизменной. Также Кравцов добавил, что стоимость подобного обновления составляет почти 10 млн гривен ($360 тыс.) без НДС за один вагон.

Напомним, ранее УЖД запустили «новый» аэроэкспресс от Киева до аэропорта «Борисполь». В результате экспресс сломался на следующий день.

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