Минобороны РФ раскрыло характеристики нового дальнего ударного беспилотника

Москва, , 17:23 — REGNUM Созданный для Вооруженных сил России беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета «Орион» пойдет в серийное производство и начнет поступать в войска в 2019 году, сообщил 19 декабря в эфире телеканала «Звезда» замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, работы по созданию БПЛА «Орион» велись в рамках проекта с шифром «Иноходец» компанией «Кронштадт». Сейчас они завершены, и готовится серийный выпуск этих беспилотных аппаратов.

Напомним, 18 декабря о грядущем поступлении на вооружение ВС РФ более тяжелых ударно-разведывательных беспилотников сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Названия и характеристик новых дронов глава Минобороны тогда не привел.

Новый беспилотник весит порядка 1000 кг. Аппарат восьмиметровой длины с размахом крыльев 16 метров способен нести 200 кг боевой нагрузки, оставаться в воздухе 24 часа, оснащен комплексом разведывательной аппаратуры, вооружен 25-кг и 50-кг бомбами, а также сможет применять управляемые ракеты, которые для российского дрона создает АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение».

Беспилотник приводится в движение отечественным поршневым авиадвигателем АПД-110/120 с двухлопастным винтом.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России давно признало необходимость принятия на вооружение ударных беспилотников. В частности, в ходе операций в Сирии для уничтожения мелких целей приходилось задействовать самолеты штурмовой авиации и ударные вертолеты, каждый боевой вылет которых несопоставим по стоимости с затратами на время работы БПЛА.

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