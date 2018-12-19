Взломщики систем спецсвязи могут использовать «следы» сгоревших метеоров

Казань, , 15:12 — REGNUM Учёные Казанского федерального университета (КФУ) научились с высокой точностью определять территории, на которых возможен взлом систем спецсвязи при помощи ионизированных следов сгоревших в атмосфере Земли метеоритов, сообщает 19 декабря пресс-служба вуза.

Метеорные системы связи, разработкой которых занимаются радиофизики КФУ, обладают высокой криптостойкостью. Роль «шифровальщиков» информации в них выполняют пылинки космического происхождения (метеоры). Врываясь в атмосферу Земли на скорости 12−72 км/с, они за доли секунды сгорают на высотах от 80 до 130 км, оставляя за собой ионизированные следы протяженностью до 40 км. Метеорные следы способны отражать радиоволны, что превращает их в ретрансляторы сигналов. Таким способом сигналы могут передаваться на расстояние до 2000 километров. Это позволяет создавать на основе метеорных явлений системы связи различного назначения. Случайная астрономическая природа метеорных коммуникаций значительно осложняет их взлом, поэтому они широко применяются для создания резервных и скрытных систем связи. Однако потенциальная опасность перехвата информации все же существует.

По словам научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «СВЧ-проектирование и радиотелекоммуникации», доцента кафедры радиофизики Института физики КФУ Амира Сулимова, каждый метеорный след на высоте примерно 95 км отбрасывает на поверхность Земли подобие тени.

«Этот своеобразный отпечаток напоминает по форме эллипс. Все пункты связи, расположенные в пределах этого отпечатка, имеют возможность подключиться к каналу связи. По метеорным отпечаткам можно «предсказать» область вокруг легального пункта связи, в которой злоумышленник может совершить перехват информации», — пояснил учёный.

Отмечается, что казанские радиофизики стали первыми, кто построил компьютерные модели метеорных отпечатков на основе строгого решения задачи дифракции радиоволн на плазме метеорных следов. Это позволило не только значительно повысить точность определения территорий, на которых могут находиться злоумышленники, но и выявить ряд новых эффектов, до этого не наблюдавшихся в экспериментах, а также не предсказанных упрощенной теорией метеорных радиоотражений.

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