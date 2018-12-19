Заработал сайт, убирающий фон с фотографий при помощи нейросети

Вашингтон, , 14:53 — REGNUM В сети появился сайт Remove. bg, создатели которого предлагают пользователям сети быстро и качественно убрать фон с фотографий. Они сообщили, что эту работу выполняет искусственный интеллект. Об этом 19 декабря сообщил портал The Verge.

https://twitter.com/verge/status/1075346587986092032

Они отмечают, что инструмент пока что умеет работать только с фотографиями людей, однако пользователи сети уже попробовали загрузить снимки с животными, кадры из мультфильмов и прочие изображения. Довольно часто результат получается вполне удовлетворительным.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Nvidia представила революционную технологию, основанную на искусственном интеллекте, которая способна переводить видео в 3D-среду и дает возможность производить фальсификацию видеопотока. Существующая система Nvidia позволяет обрабатывать видео в реальном времени.

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