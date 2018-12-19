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Роскосмос определился с концепцией сверхтяжелой ракеты

Техника

В качестве первой ступени ракеты предлагается использовать технические решения, принимаемые при создании ракеты среднего класса «Союз-5»

Москва, 19 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Научно-технический совет Роскосмоса определил приоритетный проект Федеральной целевой программы (ФЦП) создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК). Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба госкорпорации.

Отмечается, что в качестве первой ступени «сверхтяжа» предлагается использовать технические решения, принимаемые при создании ракеты среднего класса «Союз-5», а третья ступень комплекса будет создана в рамках проекта тяжелой ракеты «Ангара-5В».

"Окончательные варианты технического облика СТК, технико-экономическое обоснование проекта и ФЦП будут доложены руководству страны в начале 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://twitter.com/roscosmos/status/1075311825594540032

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в России будет создано большое конструкторское бюро для разработки сверхтяжелой ракеты, на которой будет отправлена автоматическая миссия к Луне. Глава госкорпорации подчеркнул, что «работу по Луне» Роскосмос начнет в 2021 году.

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