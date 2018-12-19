В Жуковском рассказали, как создавался самолет-амфибия А-40 «Альбатрос»

Жуковский, Московская область, , 11:58 — REGNUM В год 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) специалисты вспоминают, как разрабатывались самые известные российские аппараты и вооружения, в частности о создании советского самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос», сообщает 19 декабря пресс-служба предприятия.

Многоцелевой самолет-амфибия А-40 «Альбатрос» совершил свой первый полет 8 декабря 1986 года. Созданный специалистами Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева при активном научном содействии ЦАГИ самолет стал выдающимся явлением в мировой гидроавиации.

Машина изначально предназначалась для противолодочной обороны, но уже на стадии разработки и проектирования были предусмотрены модификации гражданского и двойного назначения: поисково-спасательная, грузопассажирская, противопожарная. Целый ряд новых технических решений, найденных в содружестве конструкторов и ученых, впервые в истории авиации позволил морскому самолету вплотную приблизиться по уровню аэродинамических характеристик к «сухопутным» аналогам. При этом лодка уникально большого удлинения (свыше 13,6) с днищем переменной поперечной килеватости, высокоэффективная механизация крыла, оснащенная автоматической системой довыпуска закрылков после преодоления «горба» сопротивления и их уборки непосредственно после посадки на воду, использованный в качестве средства гашения угловых колебаний при движении по волнам аэродинамический демпфер в канале тангажа обеспечили самолету исключительную мореходность. Необходимо упомянуть и предназначенную для противопожарных модификаций высокоэффективную систему забора воды с поверхности водоемов на скоростях 160−200 км/ч, предложенную учеными ЦАГИ.

В процессе отработки компоновки «Альбатроса» в гидроканале ЦАГИ было выполнено около 10 тысяч буксировок моделей. Впервые в отечественной практике гидросамолетостроения интегральная проверка технических решений осуществлялась на Иваньковском водохранилище с помощью самоходных летающих моделей. Состоялось около 50 полетов моделей масштаба 1:10 и 1:13.

А-40 впервые представили публике в 1989 году на авиационном празднике в Тушине. Затем он участвовал во множестве демонстраций в стране и за рубежом, включая Международный авиакосмический салон в Ле Бурже в 1991 г. Демонстрации самолета неизменно сопровождались восторженными отзывами специалистов и публики, особенно отмечавшей изящество и красоту новой машины.

Еще в ходе испытаний А-40 установил свыше 140 официально зарегистрированных мировых рекордов. Несмотря на то, что самолет так и не поступил в массовое производство, все использованные в компоновке А-40 новые решения были в полном объеме применены на серийном самолете-амфибии Бе-200.

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