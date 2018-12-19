12 моделей Hyundai вошли в «TOP-30 безопасных автомобилей»

Сеул, , 11:13 — REGNUM 12 моделей Hyundai Motor Group получили самую высокую оценку на краш-тестах в США, сообщает MBN News.

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел краш-тесты, на которых 12 моделей машин, таких как Hyundai Elantra, Sonata, Kona, Santa Fe, Genesis G70, G80 G90, Kia Niro (HEV и PHEV), Kia K3 и Kia K5, получили самые высокие оценки.

В этом году IIHS составил список «30 самых безопасных автомобилей», в который попали 12 автомобилей Hyundai, 7 автомобилей Subaru, 3 автомобиля Mercedes Benz, 2 автомобиля Toyota, 2 автомобиля BMW и по одному автомобилю от Honda, Lexus, Mazda, Acura.

Страховой институт дорожной безопасности — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния. Деятельность организации направлена на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, ущерба, а также тяжести травм, полученных в авариях.